Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA VIA AURELIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA
TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE
ROMA NORD VERSO FUORI CITTÀ E DA FONTE DI PAPA ALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
VERSO ROMA.
PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
ALL’ESQUILINO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ELENIANA
AL BIVIO CON VIA SEBASTIANO GRANDIS
A SAN GIOVANNI INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA AMITERNO AL BIVIO CON VIA
MAGNA GRECIA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA; SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
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