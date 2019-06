Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 18.20 D.R.



TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE E

RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA AURELIA, PROSEGUENDO

RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA

PRENESTINA;

TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA

TUSCOLANA.



RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI

SANTA COLOMBA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN USCITA

DALLA CITTÀ E DA FONTE DI PAPA ALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE

PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.



TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA; SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.



ALL’ESQUILINO POSSIBILI DISAGI SU VIA ELENIANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL

BIVIO CON VIA SEBASTIANO GRANDIS



A SAN GIOVANNI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA AMITERNO AL BIVIO CON VIA

MAGNA GRECIA.



ULTIMO INCIDENTE IN VIA LAURENTINA AD ALTEZZA DEL RACCORDO CI SONO

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE POMEZIA



INFINE, IL TRASPORTO:

PER UN GUASTO TECNICO SULLA METRO B1: TRENI DA E PER IONIO NON EFFETTUANO

LE FERMATE DI SANT’AGNESE/ANNIBALIANO, LIBIA E CONCA D’ORO). SERVIZIO

SOSTITUTIVO BOLOGNA<->JONIO

SERVIZIO FERROVIARIO SOSPESO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA-

VITERBO TRA LE STAZIONE DI CATALANO E DI SANT’ORESTE PER UN URTO TRA UN

TRENO E UN’AUTO PRIVATA ALTEZZA PASSAGGIO A LIVELLO



