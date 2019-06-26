Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 18.20 D.R.
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE E
RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA AURELIA, PROSEGUENDO
RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA
PRENESTINA;
TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
SANTA COLOMBA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN USCITA
DALLA CITTÀ E DA FONTE DI PAPA ALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE
PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA; SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.
ALL’ESQUILINO POSSIBILI DISAGI SU VIA ELENIANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL
BIVIO CON VIA SEBASTIANO GRANDIS
A SAN GIOVANNI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA AMITERNO AL BIVIO CON VIA
MAGNA GRECIA.
ULTIMO INCIDENTE IN VIA LAURENTINA AD ALTEZZA DEL RACCORDO CI SONO
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE POMEZIA
INFINE, IL TRASPORTO:
PER UN GUASTO TECNICO SULLA METRO B1: TRENI DA E PER IONIO NON EFFETTUANO
LE FERMATE DI SANT’AGNESE/ANNIBALIANO, LIBIA E CONCA D’ORO). SERVIZIO
SOSTITUTIVO BOLOGNA<->JONIO
SERVIZIO FERROVIARIO SOSPESO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA-
VITERBO TRA LE STAZIONE DI CATALANO E DI SANT’ORESTE PER UN URTO TRA UN
TRENO E UN’AUTO PRIVATA ALTEZZA PASSAGGIO A LIVELLO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma