Traffico Roma del 26-06-2019 ore 19:00

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane domani mattina si tiene in centro dalle 10 alle 13 in via Molise il presidio di protesta si radunerà all’altezza del Ministero dello Sviluppo Economico possibili disagi alla circolazione tra via Veneto e piazza Barberini a poca distanza in via Parigi è previsto un intervento di pulizia delle caditoie con un divieto di transito a partire dalle 20 fino alle 6 del mattino successivo a Casal Palocco invece manto stradale dissestato in via Alessandro Magno questo comporterà da domani La deviazione della linea 08 in direzione della capolinea e ricordiamo che già questa sera per quanto riguarda le zone a traffico limitato sono attive anche le ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo

