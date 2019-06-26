Traffico Roma del 26-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 19.20 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER
INCIDENTE DALLA PISANA A VIA DI BOCCEA; PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO
INCIDENTE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA VIA DEL MARE
A VIA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE
ROMA NORD IN USCITA DALLA CITTÀ E DA FONTE DI PAPA ALLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD VERSO LA CAPITALE.
PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
A TRIGORIA DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE PROPRIO SU VIA DI TRIGORIA
ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO UGOLETO: RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU
VIALE CASTRENSE; SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON
VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE
CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma