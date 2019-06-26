Traffico Roma del 26-06-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 19.20 RB
DALLA CENTRALE
LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DELL’ AURELIA; PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO
INCIDENTE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA VIA DEL MARE
A VIA TUSCOLANA.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE ALL’ALTEZZA DI
SANTA COLOMBANELLE DUE DIREZIONI.
PROSEGUENDO SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA DI TRIGORIA ALL’ALTEZZA DEL
PARCO DELLA SELCETTA
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU
VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA.
CODE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma