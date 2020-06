Traffico Roma del 26-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti e code per traffico intenso sul raccordo in carreggiata interna tra la diramazione di Roma della via Appia rallentata Di conseguenza anche la diramazione da partire da Torrenova per le difficoltà di missione sul raccordo traffico rallentato anche in carreggiata esterna dalla Prenestina al bivio per Roma L’Aquila e su percorso Urbano proprio della Romana a quella code a tratti da Portonaccio bivio per la tangenziale in direzione del centro a Roma nord da oggi nuovi lavori su via del Foro Italico fino al 3 luglio restringimento della carreggiata all’altezza dello svincolo per La via Salaria in direzione San Giovanni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luce verde punto.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

