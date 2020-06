Traffico Roma del 26-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma nord da oggi nuovi lavori su via del Foro Italico fino al 3 luglio restringimento della all’altezza dello svincolo per La via Salaria verso San Giovanni poi ci sono solo i te co da3at per il traffico sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa sulla Flaminia Grottarossa via dei Due Ponti tutto verso centro città rallentamenti e code per il traffico anche sulla raccordo in carreggiata esterna dalla via Prenestina al bivio per la Roma L’Aquila suda percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale verso il centro kodi per lavori invece sulla via Ardeatina trailer raccordo via di torricola In entrambe le direzioni restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il serviziodal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma