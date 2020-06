Traffico Roma del 26-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono rallentamenti e code per traffico intenso sul percorso Urbano della A24 la Roma L’Aquila dal raccordo a Tor Cervara verso la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni code da San Lorenzo a viale Castrense code per lavori invece sulla via Ardeatina 3 Il raccordo è via di torricola In entrambe le direzioni anche io sono diverse le manifestazioni in programma dalle 9 in Piazza di Montecitorio dalle 10 sit-in a Piazza del Popolo è davanti alla sede INPS di via Ciro il Grande dalle 10:30 manifestazione in piazza Giovanni da Verrazzano lavori in programma ancora per questa sera sulla linea B della metropolitana per la realizzazione della nodo di scambio con la metro C al Colosseo dalle 21fino a fine servizio tra Castro Pretorio e Laurentina bus navetta al posto dei treni sulla metro C invece il cantiere serale per prolungare la linea sempre fino al Colosseo in calendario 12 di luglio dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta mentre per lavori di manutenzione sui cavalcavia di Viale della Vittoria e di via Chierchia per 5 fine settimana la sera dalle 21:30 sulla ferrovia roma-lido ci sarà lo stop tra Acilia e Colombo In alternativa sono utilizzabili le linee 04 06 è 06 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

