Traffico Roma del 26-06-2020 ore 10:00

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma nord da oggi nuovi lavori su via del Foro Italico fino al 3 luglio in cemento della carreggiata all’altezza dello svincolo per La via Salaria in direzione San Giovanni poi ci sono rallentamenti e code per il traffico intenso sul percorso Urbano dell’a24 la Roma L’Aquila dal raccordo a Tor Lupara verso la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da San Lorenzo e viale Castrense al Tuscolano coda per incidente proprio sulla via Tuscolana all’altezza di via di Porta Furba verso il centro code per lavori invece sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola In entrambe le direzioni e sono diverse le manifestazioni in programma per la giornata Ho iniziato alle 9 in piazza di Monte citorio un sit-in di protesta mentre dalle 10 manifestazione in piazza del Popolo è davanti alla sede INPS di via Ciro il Grande dalle 10:03altra manifestazione in piazza Giovanni da Verrazzano restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

