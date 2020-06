Traffico Roma del 26-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord incolonnamenti a tratti sulla Cassia 3 al Raccordo a via dei Due Ponti In entrambe le direzioni nella zona di valmelaina rallentamenti per incidente su via dei Prati Fiscali l’altezza di via Cavriglia in direzione della tangenziale altro incidente sulla Nomentana all’altezza del raccordo verso il centro città a Montesacro lavori in corso alla gasdotto su viale Adriatico tra viale Jonio via dei Monti Lessini inimitabile gli incolonnamenti in particolare da Piazza Sempione Verso il raccordo rallentamenti e code per traffico intenso invece sulle percorso Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale sulla tangenziale in direzione San Giovanni altre code dalla via Tiburtina sino alla bivio per la Roma L’Aquila coda per incidente invece su via Cristoforo Colombo da Acilia a Vitinia verso l’Eur di nuovo un incidente a rallentare la circolazione sul raccordo in carreggiata interna tra le uscitevai da Appia sempre in interna code per il traffico anche tra la centrale del latte il bivio per la Roma L’Aquila diverse le manifestazioni in pieno svolgimento in Piazza di Montecitorio Piazza del Popolo davanti la sede INPS di via Ciro il Grande e in Piazza Giovanni da Verrazzano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma