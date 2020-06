Traffico Roma del 26-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Montesacro lavori in corso al gasdotto su viale Adriatico tra viale Jonio via dei Monti Lessini inevitabile gli incolonnamenti in particolare da Piazza Sempione Verso il raccordo sul raccordo in carreggiata interna code tra la diramazione di Roma nord della bivio per la Roma L’Aquila proseguendo incolonnamenti anche la diramazione di Roma su dell’appia questa volta in entrambe le carreggiate diverse le manifestazioni in pieno svolgimento in Piazza di Montecitorio Piazza del Popolo davanti la sede INPS di via Ciro il Grande e in Piazza Giovanni da Verrazzano lavori in programma ancora per questa sera sulla linea B della metropolitana per la realizzazione del nodo di scambio con la metro C al Colosseo21 e sino a fine servizio tra Castro Pretorio Laurentina bus navetta al posto dei treni sulla metro C invece il cantiere serale per prolungare la linea sempre fino al Colosseo è in calendario fino al 12 di luglio dalle 21 Dunque bus navetta anche in questo caso al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta mentre per lavori di manutenzione sui cavalcavia di Viale della Vittoria di via Chierchia per cinque fine settimana la sera dalle 21:30 sulla ferrovia roma-lido ci sarà lo stop tra Acilia e Colombo In alternativa sono utilizzabili le linee 040 60 70 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

