Traffico Roma del 26-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione prudenza sul grande raccordo anulare dove a causa di un incidente si viaggia in coda tra la diramazione Roma nord lo svincolo per La Roma Teramo in carreggiata interna su via Delle Foro Italico sempre prudenza per i possibili disagi al traffico per i lavori tra viale Tor di Quinto via Salaria Provenendo dallo stadio Olimpico circolazione sostenuta in entrata sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini al bivio A24 verso San Giovanni disagio alla traffico a causa di un incidente su via Cristoforo Colombo all’altezza di Vitinia in direzione centro città trafficata via Nomentana In entrambe le direzioni tra via Delle Casale di San Basilio e le bivio per il gran traffico anche su via del Casale di San Basilio da via Pollenza via Tiburtina verso quest’ultimo tratto sulla statale della Scafa procedono i lavori notturni per il rinnovo dell’asfalto dalle 20:30 alle 6 del mattino successivo chiuso il letterato in prossimità dellesia in direzione Ostia che in direzione Fiumicino e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Luca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma