Traffico Roma del 26-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione un incidente sulla tra turbano della Roma Teramo ha rallentato ulteriormente il traffico in è quest’ultima ora dalla tangenziale est a via di Tor Cervara verso le sul grande raccordo anulare la circolazione è maggiormente concentrata in carreggiata esterna tra Ostiense Tuscolana mentre interna il traffico Maggiore tra Nomentana e su via Delle Foro Italico prudenza per i Disagi causati dai lavori tra viale Tor di Quinto via Salaria Provenendo dallo stadio Olimpico mentre sulla tangenziale est sono possibili rallentamenti per traffico in sosta via dei Monti Tiburtini all’allacciamento con il percorso cittadino della A24 verso San Giovanni ancora prudenza su via Cristoforo Colombo Dov’è la circolazione lenta in prossimità di linea verso Roma dove precedentemente C’è stato anche un incidente sulla Statale della Scafa procedono i lavori notturni per il rinnovo dell’asfalto dalle 20:30 alle 6 del mattino successivochiuso il tratto in prossimità dell’omonimo Ponte sia in direzione Ostia che in direzione Fiumicino e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

