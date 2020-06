Traffico Roma del 26-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per lavori di manutenzione viadotti ricordiamo chiusa in fascia notturna la A24 roma-teramo da Vicovaro Mandela Castel Madama verso Roma dalle 22 alle 6 di domani mattina sabato 27 giugno si lavora di notte anche sulla diramazione Roma Sud limitatamente allo svincolo di San Cesareo che dalle 22 alle 6 di domani mattina non può essere utilizzato per uscire dall’autostrada in direzione del grande raccordo anulare sulla strada statale 296 della Scafa procedono i lavori notturni per il rinnovo della alto dalle 20:30 alle 6 del mattino successivo ha chiuso il tratto in prossimità dell’omonimo Ponte sia in direzione Ostia che verso Fiumicino a chi utilizza il trasporto pubblico anche questa seralinea metro B dalle 21 e fino al termine del servizio le corse Continuano con una bus navetta per consentire la realizzazione del nodo di scambio con la metro C al Colosseo infine è prevista alle 18 di oggi a San Giovanni la riapertura di via Acqui chiusa dalle 11 di questa mattina per lavori in corso

