Traffico Roma del 26-06-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio avrei trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare traffico intenso è rallentato dal Ostiense alla Tuscolana in carreggiata esterna mentre in interna gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra Cassia bis e lo svincolo della A24 sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l’incidente precedentemente segnalato ma si viaggia rallentati dalla tangenziale est via di Tor Cervara verso il grande circolazione sostenuta anche sulla diramazione Roma Sud a pure per un Veicolo in avaria da poco rimosso tra il raccordo è San Cesareo in direzione della Roma Napoli proseguendo verso il capoluogo Campano si viaggia rallentati anche fino a Valmontone su via Delle Foro Italico difficoltà per i lavori tra viale Tor di Quinto via Salaria Provenendo dallo stadio sulla tangenziale est è il traffico verso San Giovanni e intenso da via dei Monti Tiburtini alle bivio A24 migliorano gli spostamenti in uscita da Roma sulla Cassia bis Dopo un incidente avvenuto circa un’ora fa raccomandiamo comunque ancora prudenza tra via della Giustinianae Castel de’ ceveri verso Viterbo nel centro di Roma non si escludono rallentamenti per un incidente su via Cola di Rienzo altezza via Terenzio per la stessa causa prudenza anche Sofia Flaminia Nuova Corso di Francia via dei Due Ponti verso il orario di punta e traffico intenso su Salaria Cassia Prenestina e Casilina in particolare in uscita dalla città e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma