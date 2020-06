Traffico Roma del 26-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione ho un nuovo incidente avvenuto circa un’ora fa ha rallentato ulteriormente il traffico lungo la carreggiata interna delle Grande Raccordo Anulare Aurelia Trionfale procedendo consueto traffico intenso da Settebagni a Prenestina sulla carreggiata esterna gli spostamenti maggiori continuano ad essere tra Colombo e Tuscolana ancora intenso ma senza particolari disagi il traffico sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est a via di Tor Cervara verso il grande circolazione sostenuta anche sulla diramazione Roma Sud tra il raccordo è Sanchez in direzione della Roma Napoli proseguendo sulla autostrada del Sole verso il capoluogo Campano si viaggia rallentati Inoltre fino a Valmontone su via del Foro Italico sempre prudenza Apri lavori tra viale Tor di Quinto via Salaria Provenendo dallo stadio sulla tangenziale est è il traffico verso San Giovanni è sempre intenso da via dei Monti Tiburtini al bivio A24 dopo le code causate da un incidenteè prossimità di Vitinia continuano le difficoltà ora per la presenza dei lavori in corso su via Cristoforo Colombo a partire da via di Acilia verso Roma sempre per un incidente avvenuto in precedenza continuano gli incolonnamenti su via Flaminia Nuova 3 a Corso di Francia & via dei Due Ponti verso il grande infine prudenza anche sulla via Pontina per il traffico presente tra Spinaceto il raccordo in tutte e due le direzioni e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

