Traffico Roma del 26-07-2019 ore 08:00

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA ROMA NORD E CASSIA IN

CARREGGIATA ESTERNA VERSOL’AURELIA. INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA NOMRNTANA E TIBURITNA

SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA

IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO LA SALARIA , IN

CARREGGIATA ESTERNA.

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DLE CENTRO CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA

TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO IN FILA POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CSTEL ROMANO VERSO LA

CAPITALE

DISAGI OGGI PER LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO. POSSIBILI

DISAGI PER I PASSSEGGERI DALLE 10 ALLE 14 ; COINVOLTO NELL’AGITAZIONE

ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA E AIR ITALY. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA

PROPRIA COMPAGNIA AEREA

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma