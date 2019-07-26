Traffico Roma del 26-07-2019 ore 08:00
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CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA ROMA NORD E CASSIA IN
CARREGGIATA ESTERNA VERSOL’AURELIA. INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMRNTANA E TIBURITNA
SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA
IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO LA SALARIA , IN
CARREGGIATA ESTERNA.
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DLE CENTRO CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA
TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO IN FILA POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CSTEL ROMANO VERSO LA
CAPITALE
DISAGI OGGI PER LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO. POSSIBILI
DISAGI PER I PASSSEGGERI DALLE 10 ALLE 14 ; COINVOLTO NELL’AGITAZIONE
ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA E AIR ITALY. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA
PROPRIA COMPAGNIA AEREA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma