Traffico Roma del 26-07-2019 ore 09:00
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UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E
LA CASSIA BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE
DI ROMA NORD, CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI,
SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E
TRA CASILINA E ARDEATINA
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA A VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
IN PRATI CHIUSE TEMPORANEAMENTE PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO COSSA:
DA VIA CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA E VIA CESI DA PIAZZA CAVOUR A VIA
PIETRO COSSA
È STATO RIDOTTO A 4 ORE LO SCIOPERO NAZIONALE NEL TRASPORTO AEREO IN
PROGRAMMA PER OGGI 26 LUGLIO, A COMUNICARLO IL MIT IN UNA NOTA DOPO UN
INCONTRO TENUTOSI AL MINISTERO
L’AGITAZIONE è IN PROGRAMMA DALLE 10 ALLE 14 E VEDE COINVOLTO IL PERSONALE
DI ALITALIA E DI AIR ITALY
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma