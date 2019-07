Traffico Roma del 26-07-2019 ore 10:00

UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA

BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA E RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD,

CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI E SUL TRATTO DI VIA SALARIA COMPRESO TRA

SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E

TRA CASILINA E APPIA

A ROMA NORD TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ

DELL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

VERSO LA TANGEZIALE EST

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO

IL CENTRO

SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA A VIALE

CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

SULLA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA DA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE

DIREZIONE EUR

È STATO RIDOTTO A 4 ORE LO SCIOPERO NAZIONALE NEL TRASPORTO AEREO IN

PROGRAMMA PER OGGI 26 LUGLIO, A COMUNICARLO IL MIT IN UNA NOTA DOPO UN

INCONTRO TENUTOSI AL MINISTERO

L’AGITAZIONE è IN PROGRAMMA DALLE 10 ALLE 14 E VEDE COINVOLTO IL PERSONALE

DI ALITALIA E DI AIR ITALY

AUTORE: IVAN VALENTE

