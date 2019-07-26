Traffico Roma del 26-07-2019 ore 10:30
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UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASSIA
BIS IN CARREGGGIATA ESTERNA E RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD,
CON FILE A PARTIRE DA SETTEBAGNI E SUL TRATTO DI VIA SALARIA COMPRESO TRA
SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E
TRA CASILINA E APPIA
A ROMA NORD TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ
DELL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA FLAMINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
VERSO LA TANGEZIALE EST
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO
IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA LE USCITE DI VIA NOMENTANA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E DALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA A VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
SULLA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA DA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE
DIREZIONE EUR
È STATO RIDOTTO A 4 ORE LO SCIOPERO NAZIONALE NEL TRASPORTO AEREO IN
PROGRAMMA PER OGGI 26 LUGLIO, A COMUNICARLO IL MIT IN UNA NOTA DOPO UN
INCONTRO TENUTOSI AL MINISTERO
L’AGITAZIONE è IN PROGRAMMA DALLE 10 ALLE 14 E VEDE COINVOLTO IL PERSONALE
DI ALITALIA E DI AIR ITALY
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma