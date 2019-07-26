Traffico Roma del 26-07-2019 ore 11:30
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UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE
DI ROMA NORD E LA CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA PROSEGUENDO NELLA
STESSA DIREZIONE, SI RALLENTA TRA VIA OSTIENSE E VIA PONTINA E TRA CASILINA
E APPIA.
A ROMA NORD PER LAVORI CHE OCCUPANO PARTE DELLA SEDE STRADALE CODE SULLA
VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE
LAVORI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CHE
CORRE VERSO LO STADIO OLIMPICO PROVOCA CODE SULLA DA VIA SALARIA A CORSO DI
FRANCIA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE
BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO VERSO LUNGOTEVERE
SULLA POJNTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA DI MARE
DIREZIONE ROMA
OGGI FINO ALLE 14 POSSIBILI DISAGI PER CHI VIAGGIA IN AEREO PER LO SCIOPERO
DEL PERSONALE DI ALITALIA E DI AIR ITALY.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma