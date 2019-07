Traffico Roma del 26-07-2019 ore 12:30

UN VEICOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE

DI ROMA NORD E LA CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA PROSEGUENDO NELLA

STESSA DIREZIONE, SI RALLENTA TRA VIA OSTIENSE E VIA PONTINA E TRA CASILINA

E APPIA.

A ROMA NORD PER LAVORI CHE OCCUPANO PARTE DELLA SEDE STRADALE CODE SULLA

VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE

LAVORI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CHE

CORRE VERSO LO STADIO OLIMPICO PROVOCA CODE SULLA DA VIA SALARIA A CORSO DI

FRANCIA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE

BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO VERSO LUNGOTEVERE

SULLA POJNTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA DI MARE

DIREZIONE ROMA

OGGI FINO ALLE 14 POSSIBILI DISAGI PER CHI VIAGGIA IN AEREO PER LO SCIOPERO

DEL PERSONALE DI ALITALIA E DI AIR ITALY.

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma