Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA PONTINA, MENTRE
IN INTERNA IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA LA TIBURTINA E LA
PRENESTINA.
PRUDENZA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE PER UN INCIDENTE, TRA LO
SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.
ANCORA INCIDENTI IN CITTÀ: A ROMA NORD POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA
DELLA CAMILLUCCIA VICINO VIA GUGLIELMO PECORI GIRALDI E NEL CENTRO STORICO
SU LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI.
PER I LAVORI IN CORSO TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, RALLENTATA VIA SALARIA
IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
IN ZONA PRATI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO
COSSA, TRA VIA FEDERICO CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA.
VI RICORDO CHE POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma