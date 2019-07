Traffico Roma del 26-07-2019 ore 13:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL

GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA PONTINA, MENTRE

IN INTERNA IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA LA TIBURTINA E LA

PRENESTINA.

PRUDENZA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, SEMPRE PER UN INCIDENTE, TRA LO

SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.

ANCORA INCIDENTI IN CITTÀ: A ROMA NORD POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA

DELLA CAMILLUCCIA VICINO VIA GUGLIELMO PECORI GIRALDI E NEL CENTRO STORICO

SU LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI.

PER I LAVORI IN CORSO TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, RALLENTATA VIA SALARIA

IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

IN ZONA PRATI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO

COSSA, TRA VIA FEDERICO CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma