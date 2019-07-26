Traffico Roma del 26-07-2019 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA.
IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA SVINCOLO ARDEATINA E
USCITA PONTINA.
RIAPERTA TANGENZIALE EST PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE, TRA LO
SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, AL
MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE E FORTI DISAGI.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E
TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.
CODE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CITTA TRA VIA CARLO LEVI E CASTEL ROMANO
PER INCIDENTE.
PER I LAVORI IN CORSO TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, RALLENTATA VIA SALARIA
IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
IN ZONA PRATI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO
COSSA, TRA VIA FEDERICO CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA.
ADOLFO RICCI
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI
LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma