Traffico Roma del 26-07-2019 ore 16:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA.

IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA SVINCOLO ARDEATINA E

USCITA PONTINA.

RIAPERTA TANGENZIALE EST PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE, TRA LO

SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, AL

MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE E FORTI DISAGI.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E

TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.

CODE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CITTA TRA VIA CARLO LEVI E CASTEL ROMANO

PER INCIDENTE.

PER I LAVORI IN CORSO TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, RALLENTATA VIA SALARIA

IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

IN ZONA PRATI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA PIETRO

COSSA, TRA VIA FEDERICO CESI E VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA.

ADOLFO RICCI



AUTORE: ADOLFO RICCI

