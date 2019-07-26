Traffico Roma del 26-07-2019 ore 18:00
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UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE BOCCEA E TRIONFALE POI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E
TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E BIVIO A24 NELLE DUE
DIREZIONI PER TRAFFICO ,
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E
TANGENZIALE EST , MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA LA TANGENZIALE E LO
SVINCOLO PER LA TOGLIATTI
CODE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CITTA TRA VIA CARLO LEVI E CASTEL ROMANO
PER INCIDENTE. ALTRE CODE MA PER TRAFFICO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
A PARTIRE DA VIA DI VALLERANO
AUTO IN FILA PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma