Traffico Roma del 26-07-2019 ore 18:00

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE BOCCEA E TRIONFALE POI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E

TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA

LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E BIVIO A24 NELLE DUE

DIREZIONI PER TRAFFICO ,



CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E

TANGENZIALE EST , MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA LA TANGENZIALE E LO

SVINCOLO PER LA TOGLIATTI



CODE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CITTA TRA VIA CARLO LEVI E CASTEL ROMANO

PER INCIDENTE. ALTRE CODE MA PER TRAFFICO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

A PARTIRE DA VIA DI VALLERANO



AUTO IN FILA PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma