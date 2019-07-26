Traffico Roma del 26-07-2019 ore 18:30
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DISAGI IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO
CON VIA DEI RETI
PER UN INCENDIO è CHIUSA AL TRAFFICO VIA ARNO TRA VIA BORMIDA E PIAZZA
DALMAZIA
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI
TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E
L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA
VERSO IL RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE FIUMICINO – ROMANINA, TRIONFALE- CASAL DEL MARMO, QUI A COMPLICARE
LA SITUAZIONE UN INCIDENTE; SULL’ANELLO INTERNO CODE TRA GLI SVINCOLI
CASSIA BIS- SALARIA , NOMENTANA-LA RUSTICA
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL ROMANO DIREZIONE
POMEZIA
CONLUDIAMO CON I TRASPORTI: SABATO E DOMENICA IL TRAM 8 SARà SOSTITUITO DA
BUS PER LAVORI AI BINARI IN VIALE TRASTEVERE E VIA ARENULA
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34.
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma