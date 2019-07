Traffico Roma del 26-07-2019 ore 18:30

DISAGI IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO

CON VIA DEI RETI

PER UN INCENDIO è CHIUSA AL TRAFFICO VIA ARNO TRA VIA BORMIDA E PIAZZA

DALMAZIA

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI

TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E

L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA

VERSO IL RACCORDO

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE FIUMICINO – ROMANINA, TRIONFALE- CASAL DEL MARMO, QUI A COMPLICARE

LA SITUAZIONE UN INCIDENTE; SULL’ANELLO INTERNO CODE TRA GLI SVINCOLI

CASSIA BIS- SALARIA , NOMENTANA-LA RUSTICA

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL ROMANO DIREZIONE

POMEZIA

CONLUDIAMO CON I TRASPORTI: SABATO E DOMENICA IL TRAM 8 SARà SOSTITUITO DA

BUS PER LAVORI AI BINARI IN VIALE TRASTEVERE E VIA ARENULA

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34.

———————–

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma