Traffico Roma del 26-07-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE LAURENTINA E ROMANINA E TRA BOCCEA E AURELIA

CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER

LA A24

SULLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL

BIVIO PER L’AUTOSOLE DIREZIONE TIVOLI

INCIDENTE CON CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI DIREZIONE SALARIA

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL ROMANO DIREZIONE

POMEZIA

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma