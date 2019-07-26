Traffico Roma del 26-07-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE LAURENTINA E ROMANINA E TRA BOCCEA E AURELIA
CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER
LA A24
SULLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL
BIVIO PER L’AUTOSOLE DIREZIONE TIVOLI
INCIDENTE CON CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI DIREZIONE SALARIA
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL ROMANO DIREZIONE
POMEZIA
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma