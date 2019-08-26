Traffico Roma del 26-08-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SUL GRANDE RACCORDO
ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI
STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO E LUNGO LA
TANGENZIALE EST.
E PER ORA TUTTO TRANQUILLO ANCHE IN CITTÀ
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO
AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL
FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA
IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE IN ORARIO 22-06
LAVORI DI PULIZIA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DA VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE VIA LAURENTINA E DA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE
FIUMICINO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. L’INTERVENTO
INTERESSERÀ ANCHE VIA DELL’ATLETICA. POSSIBILE DEVIAZIONE ANCHE PER LA
LINEA BUS 771.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
CONCLUSI IERI I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA
LINEA MERTO A, DA OGGI LUNEDI’ 26 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE È DI NUOVO
REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA, AD ESCLUSIONE DELLA STAZIONE BARBERINI, CHE
RESTERÀ CHIUSA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma