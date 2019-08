Traffico Roma del 26-08-2019 ore 08:30

RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SU

TUTTE LE CONSOLARI

STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO E LUNGO LA

TANGENZIALE EST.

PER ORA SPOSTAMENTI SCARSI ANCHE IN CITTÀ

IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE IN ORARIO 22-06 LAVORI DI PULIZIA DEL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA, CHIUSO DA VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE VIA LAURENTINA

E DA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE FIUMICINO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE

BUS DI ZONA. L’INTERVENTO INTERESSERÀ ANCHE VIA DELL’ATLETICA. POSSIBILE

DEVIAZIONE ANCHE PER LA LINEA BUS 771.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

CONCLUSI IERI I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA

LINEA MERTO A, DA OGGI LUNEDI’ 26 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE È DI NUOVO

REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA, AD ESCLUSIONE DELLA STAZIONE BARBERINI, CHE

RESTERÀ CHIUSA.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

