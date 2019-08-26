Traffico Roma del 26-08-2019 ore 09:00
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RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SU
TUTTE LE CONSOLARI
STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO E LUNGO LA
TANGENZIALE EST.
PER ORA SPOSTAMENTI SCARSI ANCHE IN CITTÀ
IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE IN ORARIO 22-06 LAVORI DI PULIZIA DEL VIADOTTO
DELLA MAGLIANA, CHIUSO DA VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE VIA LAURENTINA
E DA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE FIUMICINO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE
BUS DI ZONA. L’INTERVENTO INTERESSERÀ ANCHE VIA DELL’ATLETICA. POSSIBILE
DEVIAZIONE ANCHE PER LA LINEA BUS 771.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
CONCLUSI IERI I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA
LINEA MERTO A, DA OGGI LUNEDI’ 26 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE È DI NUOVO
REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA, AD ESCLUSIONE DELLA STAZIONE BARBERINI, CHE
RESTERÀ CHIUSA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma