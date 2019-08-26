Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10:00
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TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; LA
CIRCOLAZIONE NON PRESENTA INFATTI IMPEDIMENTI DI RILIEVO. NESSUNA
SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE NÉ SULLE
CONSOLARI.
DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL
TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I
SOLITI ORARI, ANCHE LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.
RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TORNATA REGOLARMENTE IN
FUNZIONE TRA TERMINI E BATTISTINI. RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI,
PARLIAMO ANCORA DEL TRASPORTO PUBBLICO PER ANTICIPARE CHE DOMANI MARTEDÌ
27 AGOSTO, PER LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE,
CIRCOLAZIONE DEI TRENI SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. SARÀ POSSIBILE
UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA LINEA BUS 105.
.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma