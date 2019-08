Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10:00

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; LA

CIRCOLAZIONE NON PRESENTA INFATTI IMPEDIMENTI DI RILIEVO. NESSUNA

SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE NÉ SULLE

CONSOLARI.

DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL

TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I

SOLITI ORARI, ANCHE LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.

RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TORNATA REGOLARMENTE IN

FUNZIONE TRA TERMINI E BATTISTINI. RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI,

PARLIAMO ANCORA DEL TRASPORTO PUBBLICO PER ANTICIPARE CHE DOMANI MARTEDÌ

27 AGOSTO, PER LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE,

CIRCOLAZIONE DEI TRENI SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. SARÀ POSSIBILE

UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA LINEA BUS 105.

