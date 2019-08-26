Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10:30
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NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE
SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E
CONSOLARI.
NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN
VIA PIEVE DI CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL
TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I
SOLITI ORARI, ANCHE LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.
ULTIMATI I LAVORI, LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TORNATA REGOLARMENTE IN
FUNZIONE TRA TERMINI E BATTISTINI. RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI
DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
INFINE, A SUD DI ROMA SULLA PONTINA ABBIAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI
POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma