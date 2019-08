Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10:30

NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE

SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E

CONSOLARI.

NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA

VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN

VIA PIEVE DI CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL

TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I

SOLITI ORARI, ANCHE LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.

ULTIMATI I LAVORI, LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TORNATA REGOLARMENTE IN

FUNZIONE TRA TERMINI E BATTISTINI. RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI

DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.

INFINE, A SUD DI ROMA SULLA PONTINA ABBIAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI

POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

