Traffico Roma del 26-08-2019 ore 11:30
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TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN
VIA PIEVE DI CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
RICORDIAMO CHE VIA DI TORRE ROSSA È CHIUSA AL TRAFFICO A OPARTIRE DAL BIVIO
CON VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.
DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL
TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I
SOLITI ORARI, LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.
ULTIMATI I LAVORI, LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TORNATA REGOLARMENTE IN
FUNZIONE TRA TERMINI E BATTISTINI. RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI
DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI QUESTA NOTTE ALLO SVINCOLO DI
MONTEPORZIO, SVINCOLO CHE DALLE 22.00 RESTERÀ CHIUSO PER USCIRE
DALL’AUTOSTRADA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA
ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma