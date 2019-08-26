Traffico Roma del 26-08-2019 ore 12:30
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IN VIA DI TOR PAGNOTTA, PER INCIDENTE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CASILINA.
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE’ CENCI VERSO ROMA.
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI
CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL
TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I
SOLITI ORARI, LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI QUESTA NOTTE ALLO SVINCOLO DI
MONTEPORZIO, SVINCOLO CHE DALLE 22.00 RESTERÀ CHIUSO PER USCIRE
DALL’AUTOSTRADA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA
ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma