Traffico Roma del 26-08-2019 ore 12:30

IN VIA DI TOR PAGNOTTA, PER INCIDENTE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CASILINA.

INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE’ CENCI VERSO ROMA.

LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA

SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI

CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL

TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I

SOLITI ORARI, LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.



SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI QUESTA NOTTE ALLO SVINCOLO DI

MONTEPORZIO, SVINCOLO CHE DALLE 22.00 RESTERÀ CHIUSO PER USCIRE

DALL’AUTOSTRADA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA

ALLE 6.00.



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma