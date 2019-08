Traffico Roma del 26-08-2019 ore 13:30

NEI DINTORNI DELLA CAPITALE, ESATTAMENTE SULLA PONTINA UN INCIDENTE

PROVOCA CODE DA TOR DE CENCI A VIA DI DECIMA VERSO FUORI ROMA. CODE ANCHE

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA

TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA

DI ROR PIGNATTARA NEI PRESSI DI VIA GALEAZZO ALESSI.



AL VIA DA OGGI LE CONSUTE ATTIVAZIONI DELLE ZTL DEL TRIDENTE. RICORDIAMO

DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I SOLITI ORARI, LE ZTL

DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE

.

FINO AL 28 AGOSTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSO IN FASCIA ORARIA

22/6 TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI .

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma