Traffico Roma del 26-08-2019 ore 13:30
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NEI DINTORNI DELLA CAPITALE, ESATTAMENTE SULLA PONTINA UN INCIDENTE
PROVOCA CODE DA TOR DE CENCI A VIA DI DECIMA VERSO FUORI ROMA. CODE ANCHE
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA
TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA
DI ROR PIGNATTARA NEI PRESSI DI VIA GALEAZZO ALESSI.
AL VIA DA OGGI LE CONSUTE ATTIVAZIONI DELLE ZTL DEL TRIDENTE. RICORDIAMO
DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I SOLITI ORARI, LE ZTL
DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE
.
FINO AL 28 AGOSTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSO IN FASCIA ORARIA
22/6 TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma