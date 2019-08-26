Traffico Roma del 26-08-2019 ore 14:30
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SULLA STATALE 148 PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A
VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA.
IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA
TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA
VINCENZO BONIFATI ALTEZZA CENTRO COMMERCIALE ROMA EST.
CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI
CORSO FRANCIA.
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI
CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL
TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I
SOLITI ORARI, LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI QUESTA NOTTE ALLO SVINCOLO DI
MONTEPORZIO, SVINCOLO CHE DALLE 22.00 RESTERÀ CHIUSO PER USCIRE
DALL’AUTOSTRADA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA
ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma