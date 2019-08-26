Traffico Roma del 26-08-2019 ore 15:30
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SULLA STATALE 148 PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A
VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA.
IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI
FAGGI.
TRAFFICO RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA
ROTATORIA PER VIA MADRID.
CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI
CORSO FRANCIA.
LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI
CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LAVORI QUESTA NOTTE ALLO SVINCOLO DI
MONTEPORZIO, SVINCOLO CHE DALLE 22.00 RESTERÀ CHIUSO PER USCIRE
DALL’AUTOSTRADA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA
ALLE 6.00.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER ANTICIPARE CHE DOMANI
MARTEDÌ 27 AGOSTO, PER LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE,
CIRCOLAZIONE DEI TRENI SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. SARÀ POSSIBILE
UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA LINEA BUS 105.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma