Traffico Roma del 26-08-2019 ore 16:30

SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE RISOLTO CON CODE IN SMALTIMENTO TRA

RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA.

IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI

FAGGI ED ALTRO INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE.

TRAFFICO RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA

ROTATORIA PER VIA MADRID.

CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA

TIBURTINA E VIALE CASTRENSE.

CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI

CORSO FRANCIA.

FINO AL 28 AGOSTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSO IN FASCIA ORARIA

22/6 TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI MARTEDÌ 27AGOSTO, PER

LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE, CIRCOLAZIONE DEI TRENI

SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA

LINEA BUS 105.

