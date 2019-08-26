Traffico Roma del 26-08-2019 ore 17:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE ARDEATINA-APPIA
IN CITTà IL TRAFFICO è REGOLARE
.
DA STASERA A MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI è PREVISTA LA CHIUSURA
DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
MENTRE DA OGGI A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA
CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO
D’ITALIA
INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STOP AI TRENI SULLA FERROVIA TERMINI
CENTOCELLE PER L’INTERA GIORNATA DI DOMANI, MARTEDì 27 AGOSTO. IN
ALTERNATIVA SI POTRà UTILIZZARE LA LINEA BUS 105
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma