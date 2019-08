Traffico Roma del 26-08-2019 ore 18:00

DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE ARDEATINA-APPIA

IN CITTà IL TRAFFICO è REGOLARE

.

DA STASERA A MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI è PREVISTA LA CHIUSURA

DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE DA OGGI A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA

CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO

D’ITALIA

INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STOP AI TRENI SULLA FERROVIA TERMINI

CENTOCELLE PER L’INTERA GIORNATA DI DOMANI, MARTEDì 27 AGOSTO. IN

ALTERNATIVA SI POTRà UTILIZZARE LA LINEA BUS 105

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma