Traffico Roma del 26-08-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO

PONTINA E USCITA LAURENTINA.

IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE TIRRENO ALTEZZA VIA ETNA E

SU VIA APPIA INCROCIO CON VIA ALLUMIERE.

CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI

CORSO FRANCIA.

MENTRE DA OGGI A VENERDÌ, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA

CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO

D’ITALIA.

FINO AL 28 AGOSTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSO IN FASCIA ORARIA

22/6 TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI MARTEDÌ 27AGOSTO, PER

LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE, CIRCOLAZIONE DEI TRENI

SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA

LINEA BUS 105.

