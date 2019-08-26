Traffico Roma del 26-08-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO
LAURENTINA E USCITA ARDEATINA.
IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE TIRRENO ALTEZZA VIA ETNA E
SU VIA DI MONTEVERDE INCROCIO CON VIA SEVERO CARMIGNANO.
CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI
CORSO FRANCIA.
DA STASERA ALLE 22 E FINO ALLE 5 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI È IN
PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI
E CORSO D’ITALIA.
FINO AL 28 AGOSTO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SARA’ CHIUSO IN FASCIA ORARIA
22/6 TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI MARTEDÌ 27AGOSTO, PER
LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE, CIRCOLAZIONE DEI TRENI
SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA
LINEA BUS 105.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma