Traffico Roma del 26-08-2022 ore 09:00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti per lavori sono segnalati sulla Cassia bis c’è tra via della Giustiniana ed il raccordo anulare direzione Roma alla Platino è chiusa su disposizione dei vigili del fuoco a causa di un appartamento via Lidia tra via Segesta e Piazza Roselle chiusa per lavori anche via Salaria tra Piazza Priscilla e viale Somalia direzione Foro Italico alle 12 a San Pietro Papa Francesco preside udienza speciale in aula Paolo Sesto le modifiche alla viabilità scatteranno intorno alle 10 questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’incontro Lazio Inter in questo caso la disciplina provvisoria di traffico è previsto dalle 18 fino al 5 settembre per lavori sul ponte e sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 il traffico in arrivo da Fiumicino e diretto all’Euro e deviato in via della Magliana contestualmente sono chiuse e rampe di accesso da via Newton e da via della Magliana direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

