Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08:00

A ROMA NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E

sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, tutto VERSO IL CENTRO

CITTÀ.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA delle valli A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti dalla nomentana al bivio per

l’a24, poi CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED Ardeatina; MENTRE IN

ESTERNA code TRA casilina E TIBURTINA, rallentamenti da casal del marmo a

via del pescaccio e tra via della pisana e via del mare.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL GRA, SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI ACILIA E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.

OGGI SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL E COTRAL: DALLE 10 A

MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E

SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma