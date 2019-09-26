Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08:00
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, tutto VERSO IL CENTRO
CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA delle valli A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti dalla nomentana al bivio per
l’a24, poi CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED Ardeatina; MENTRE IN
ESTERNA code TRA casilina E TIBURTINA, rallentamenti da casal del marmo a
via del pescaccio e tra via della pisana e via del mare.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL GRA, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
OGGI SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL E COTRAL: DALLE 10 A
MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E
SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma