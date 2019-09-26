Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08:30
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO IL CENTRO
CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PORTONACCIO E
LA TANG.EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DALLA NOMENTANA LA BIVIO PER
L’A24 VERSO SAN GIOVANNI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA diramazione di roma
nord aL BIVIO PER L’A24, POI CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA ANCHE
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA; MENTRE
IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA, RALLENTAMENTI tra salaria e
cassia, e DA boccea alla VIA DEL MARE.
A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL GRA,
rallentamenti e code per il traffico SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI
ACILIA E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.
OGGI SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL E COTRAL: DALLE 10 A
MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E
SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma