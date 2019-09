Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08:30

A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E

SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO IL CENTRO

CITTÀ.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PORTONACCIO E

LA TANG.EST.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DALLA NOMENTANA LA BIVIO PER

L’A24 VERSO SAN GIOVANNI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA diramazione di roma

nord aL BIVIO PER L’A24, POI CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA ANCHE

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA; MENTRE

IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA, RALLENTAMENTI tra salaria e

cassia, e DA boccea alla VIA DEL MARE.

A ROMA SUD CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL GRA,

rallentamenti e code per il traffico SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI

ACILIA E SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE.

OGGI SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL E COTRAL: DALLE 10 A

MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E

SULLE LINEE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma