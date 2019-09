Traffico Roma del 26-09-2019 ore 10:30

molto trafficate tutte le principali ARTERIE STRADALI in entrata in città.

LUNGHE CODE sul TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA VERSO

LA TANG.EST CHE VERSO IL GRA.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA

DEI cAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra LA VIA TIBURTINA E largo

passamonti VERSO SAN GIOVANNI.

diversi gli incidenti segnalati in città:

rallentamenti per incidente su piazzale labicano e su viale egeo

all’altezza di viale dell’oceano pacifico.

traffico rallentato per incidente sulla via casilina all’altezza del bivio

con via dei giardinetti E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITà DELLO SVINCOLO PRE

L’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL CENTRO.

CODE SULLA VIA ARDEATINA A PARTIRE DA FALCOGNANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DEL GRA VERSO IL CENTRO, E sulla via del mare PER UN INCIDENTE

AVVENUTO SEMPRE IN PROSSIMITà del gra verso ostia.

anche sul gra code per incidente in carreggiata interna tra le uscite

cassia bis e settebagni.

OGGI SCIOPERO DI DUE ORE SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL E COTRAL: DALLE 10 A

MEZZOGIORNO SARANNO POSSIBILI STOP SU BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E

SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.

