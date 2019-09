Traffico Roma del 26-09-2019 ore 12:30

code per incidente sulla via flaminia dal gra a via dei due ponti verso il

centro.

ANCHE SUL GRA, IN CARRGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE

DA CASTEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASSIA, DIREZIONE AURELIA.

IN CENTRO LUNGHE CODE SU VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A

PIAZZALE FLAMINIO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; DA SEGNALARE LA chiusura

temporanea, PER accertamenti tecnici, DI Viale San Paolo del Brasile, Viale

Fiorello la Guardia, Viale Giorgio Washington E VIA GIAMBATTISTA VICO in

direzione DI Piazzale Flaminio.

incidente anche sulla via tiburtina nella zonA di rebibbia all’altezza di

via lanciano: inevitabili i rallentamenti.

a roma sud incideNte sulla via ardeatina ALL’ALTEZZA DEL GRA, in uscita

dalla città: CI SONO CODE A PARTIRE da via di tor pagnotta.

CODE CONSEGUENTI ANCHE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLO SVINCOLO

DELLA LAURENTINA.

alle porte di roma sud code sulla via del mare da acilia verso roma, a

causa di un incidente avvenuto all’altezza di vitinia.

RICORDIAMO fino A MEZZOGIORNO SCIOPERO SULLE LINEE ATAC, ROMA TPL E COTRAL:

la Metro C è chiusa, mentre sono attive ma con possibili riduzioni di corse

la metro a e le linee ferroviarie Roma-Lido e Termini-Centocelle.

attiva regolArmente la linea ferroviaria Roma-Viterbo.

