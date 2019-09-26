Traffico Roma del 26-09-2019 ore 13:30
Più informazioni su
PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA DEL MARE CI SONO CODE DA VIA DI MALAFEDE A
VITINIA NELLE DUE DIREZIONI.
PER UN ALTRO INCIDENTE TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA
NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE SU VIA MARIO FANI
ALL’ALTEZZA DI VIA STRESA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTA’ DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI.
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO CODE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-
TE VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO ALTRE FILE DA VIA PRENESTINA A V.LE
CASTRENSE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma